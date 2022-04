Tabere școlare pentru copiii români din Diaspora Taberele pentru copiii romani din afara țarii vor fi reluate, dupa doi ani de pauza, susține Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitații de Șanse. Conform acesteia, cel puțin 1000 de tineri din Diaspora vor merge la munte și la mare in Romania. In acest sens, ministrul a avut deja o intalnire de lucru cu secretarul de stat Gheorghe Carciu și colegii din Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni care se ocupa de Programul ARC – taberele pentru copiii romani din Diaspora. „In saptamanile urmatoare, finalizam preluarea tuturor taberele. Am stabilit, impreuna cu secretarii de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- "Am avut o intalnire de lucru cu secretarul de stat Gheorghe Carciu și colegii din Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni care se ocupa de Programul ARC - taberele pentru copiii romani din Diaspora. In ultimii doi ani, pandemia noului coronavirus a blocat acest program. In 2019, au ajuns in tabere…

