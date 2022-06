Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, anunta organizarea de tabere studentesti gratuite pentru 3.500 de studenti cu rezultate scolare foarte bune. "Organizam tabere studentesti, gratuite, in acest an! Nu renuntam la acest proiect, chiar daca financiar ne-am fi dorit sa putem sustine mai multe locuri.…

- Copiii, profesorii și tinerii romani care locuiesc in alte țari vor avea ocazia sa se relaxeze in Romania, in cadrul unor tabere de vara dedicate lor. Anul acesta s-au ales doua locații pentru desfașurarea taberelor, una dintre ele fiind Singeorz-Bai. 1.225 de elevi, studenți, tineri și profesori din…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a afirmat intr-o postare pe Facebook, miercuri, cu ocazia Zilei copiilor disparuti, ca aproape 6.000 de copii romani dispar anual de acasa, cei mai multi dintre ei fiind adolescenti. Oficial, avem peste 12.000 de copii care au ambii parinti departe de casa, intr-o…

- Gabriela Firea, Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, a facut anunțul pe care toata lumea il aștepta. Vești bune pentru acești romani. Cine sunt copiii care vor primi alocații mai mari. Parinții se vor bucura nespus. Despre ce categorie de copii este vorba. Se marește alocația pentru…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, a anuntat, miercuri, intr-o postare pe Facebook, ca peste 47.000 de copii din sistemul de protectie speciala vor beneficia de masurile reunite in pachetul “Sprijin pentru Romania”, adoptat luni de coalitia de guvernare. Fii…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, a anuntat, miercuri, intr-o postare pe Facebook, ca peste 47.000 de copii din sistemul de protectie speciala vor beneficia de masurile reunite in pachetul “Sprijin pentru Romania”, adoptat luni de coalitia de guvernare, potrivit…

- Gabriela Firea, ministrul Familiei a anuntat ca a avut o intalnire cu Anna Akhalkatsi, directorul pentru Romania al Bancii Mondiale, reprezentantii Bancii Mondiale solicitand prezenta reprezentantilor Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse in grupurile de lucru pe care le au in acest…

- Gabriela Firea, ministrul Familiei a anuntat ca a avut o intalnire cu Anna Akhalkatsi, directorul pentru Romania al Bancii Mondiale, reprezentantii Bancii Mondiale solicitand prezenta reprezentantilor Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse in grupurile de lucru pe care le au in…