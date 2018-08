Stiri pe aceeasi tema

- Toti imigrantii clandestini aflati la bordul unui vas vietnamez esuat in nordul Australiei intr-o zona impanzita de crocodili au fost recuperati, au anuntat marti mass-media australiene, citate de France Presse, potrivit Agerpres. Aceasta ambarcatiune este primul vas de refugiati care a ajuns…

- Toti imigrantii clandestini aflati la bordul unui vas vietnamez esuat in nordul Australiei intr-o zona impanzita de crocodili au fost recuperati, au anuntat marti mass-media australiene, citate de France Presse. Aceasta ambarcatiune este primul vas de refugiati care a ajuns pe teritoriul insulei-continent…

- Lituania, condamnata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) pentru complicitate la programul centrelor de detentie secrete ale CIA, a anuntat miercuri ca nu va face apel la acest verdict, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Am decis ca nu are niciun sens sa facem apel la Marea Camera…

- Lituania, condamnata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) pentru complicitate la programul centrelor de detentie secrete ale CIA, a anuntat miercuri ca nu va face apel la acest verdict, relateaza AFP. "Am decis ca nu are niciun sens sa facem apel la Marea Camera din cauza absentei unor criterii…

- Liderii NATO au facut apel la toate naționile sa mențina o ”presiune decisiva” asupra Coreii de Nord, inclusiv la implementarea in totalitate a sancțiunilor Națiunilor Unite, pentru a convinge Republica Populara Democrata sa renunțe la programul nuclear, chimic și la armele biologice, relateaza Reuters.

- In ultimii trei ani, numarul de vizitatori straini a crescut cu aproape 30%, ajungand la 3,8 milioane de turisti in perioada aprilie 2017 - aprilie 2018, adica aproape cat intreaga populatie a țarii. Autorităţile din Noua Zeelandă au anunţat vineri că vor introduce o taxă…

- Premierul israelian, Beniamin Netanyahu, incepe luni o vizita de trei zile in tari din Uniunea Europeana, in cursul careia spera sa-i convinga pe europeni - decisi pana acum sa salveze acordul nuclear cu Iranul - sa-si schimbe pozitia in aceasta privinta, informeaza AFP, preia Agerpres.Trebuie…

- Principalul consilier economic al presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, a recunoscut, duminica, ca disputa comerciala dintre Statele Unite si aliatii lor ar putea avea consecinte asupra economiei americane, relateaza France Presse, preluata de Agerpres. Dar el a descris criticile prim-ministrului…