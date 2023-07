Stiri pe aceeasi tema

- Ediția ParCult din acest an se incheie astazi, 26 iulie, cu un eveniment special dedicat artelor plastice contemporane și cu un spectacol de foc. Atelierul audiovizual Linolove, un workshop marca Foldszint, se va axa pe relația dintre improvizații muzicale și tehnici de linogravura. Muzicienii vor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca ambasadorul Ungariei la Bucuresti, Zakonyi Botond, a fost convocat, luni, la sediul MAE, in contextul discursului sustinut sambata de prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, in cadrul Taberei de Vara de la Baile Tusnad. Potrivit MAE, partea romana a reiterat…

- Fundatia Roy Chowdhury-Mikes si Zabola Estate din localitatea Zabala organizeaza, in perioada 31 iulie – 6 august, cea de-a 10-a editie a Taberei la muzica si dans popular, in cadrul careia vor avea loc cursuri de canto si instrumente muzicale, jocuri populare si serate muzicale. Potrivit organizatorilor,…

- Asociația Cultural Creștina „Caciula” din Zabala organizeaza duminica, 23 iulie, a XI -a ediție a SANTILIEI ZABALENILOR care are loc in preajma zilei de Sfantu Ilie, in Poiana Santiliei din localitate. „Aceasta sarbatoare a stat la temelia structurii comunitaților de oieri din intreg Arcul Carpatic,…

- Gala UNITER, in cadrul careia sunt premiate anual cele mai bune spectacole, dar si cei mai buni actori, regizori si scenografi din lumea teatrului romanesc, va fi gazduita anul viitor de castelul din localitatea covasneana Zabala. Informatia a fost postata pe Facebook de catre directoarea Teatrului…

- Grupul de Actiune Locala (GAL) Sepsi a anuntat castigatorii concursului de creatie vizuala organizat in cadrul proiectului „pRObleMA?”, ce are ca scop combaterea stereotipurilor si prejudecatilor fata de romi, premiul I fiind acordat Zsuzsannei Fodor, realizatoarea lucrarii „Cu totii desenam aceeasi…

- In luna iunie, Teatrul Tamasi Aron din Sfantu Gheorghe a programat patru reprezentatii cu spectacolul-concert Oxigen, in regia lui Palffy Tibor, productie care ii are drept protagonisti pe indragitii tineri actori Janka Korodi & Konya-Uto Bence. La una dintre aceste reprezentatii care va avea loc…

- Despre Laura Olar as putea spune ca duce doua vieti paralele. Una dintre ele este dedicata ingrijirii oamenilor, cealalta animalelor din propria microferma. Si, mai important este ca face asta singura! Are doar 23 de ani, locuieste in satul Sita Buzaului, judetul Covasna, si studiaza asistenta medicala…