- Dupa ce a invins COVID-19, avind o forma ușoara, interpretul moldovean Pasha Parfeni a mers sa doneze plasma pentru pacienții aflați in stare critica. „Am donat plasma pentru pacienții infectați cu Covid-19 care se afla in stare critica. Un donator de plasma poate salva 3 vieți. Medicii se rup in 4…

- Ioan Niculae, patronul Astrei Giurgiu, este internat, in stare critica, la Spitalul de Boli Infecțioase "Victor Babeș" din Capitala. Milionarul este la Terapie Intensiva, intubat, dupa ce a fost testat pozitiv cu COVID-19. Ioan Niculae lupta pentru propria viața dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus.…

- Situația epidemiologica in mun. Chișinau ramane a fi una grava, iar numarul pacienților infectați cu Covid, care se afla in stare critica este in creștere de la o zi la alta. Datele au fost prezentate de șeful adjunct al Direcției Sanatate din cadrul Primariei Chișinaului, Boris Gilca, in cadrul ședinței…

- Barbatul, vindecat de Covid-19, a mers de trei ori la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina din Iasi pentru a dona plasma. Prin gestul lui, omul face posibila salvarea altor vieti, in total 9, spun cadrele medicale.

In urma unei evaluari recent realizate la nivel național de catre Ministerul Sanatații, care a avut in vedere o serie de indicatori specifici, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca...

- In urma unei evaluari recent realizate la nivel national de catre Ministerul Sanatatii, care a avut in vedere o serie de indicatori specifici, Spitalul Clinic de Boli Infectioase din Cluj-Napoca se claseaza pe primul loc in Romania in ceea ce priveste rezultatele obtinute in tratarea pacientilor infectati…

- Cunoscutul antrenor timișorean de fotbal Florin Bugar trece prin momente critice din cauza noului coronavirus. Internat de mai bine de o saptamana, antrenorul echipei de fotbal feminin Piros Security Arad, dar și a naționalei feminine sub 19 ani, se lupta pentru viața sa pe un pat de spital de la „Județean”.…

- Cehia se afla intr-un stadiu critic. Marți, aici s-au raportat 8.325 de noi infectari cu COVID-19 in ultimele 24 de ore. Aceasta este a doua cea mai mare valoare inregistrata de la inceputul pandemiei.