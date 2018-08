Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Neron Lupașcu” al județului Buzau, in parteneriat cu Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Buzau, organizeaza vineri, 27 iulie, incepand cu ora 09:30, activitați de informare și educare preventiva privind situațiile de urgența in randul copiilor participanți…

- Tabara de pictura "Campina și Marea Unire" are loc in aceasta perioada in cel de-al doilea municipiu al județului. Este o manifestare organizata de administrația locala și la care participa 13 artiști plastici - 11 din țara și doi de la Cimișlia (Republica Moldova). Pictorii au mers prin oraș, au vazut…

- Proba scrisa a Examenului National de Definitivare in invatamant va avea loc miercuri, 18 iulie, 117 candidati din judet fiind asteptati in salile Centrului de Examen de la Școala Gimnaziala ”Gheorghe Lazar” Zalau. Potrivit Metodologiei, pentru a se putea prezenta la proba scrisa, candidații trebuie…

- Aproximativ 31.000 de cadre didactice s-au inscris in acest an pentru a sustine examenul de titularizare. In perioada 10 mai-29 iunie s-au desfasurat probele orale si inspectiile la clasa iar azi, 11 iulie, va avea loc proba scrisa. Ministerul Educatiei a comunicat ca s-au inscris aproximativ 31.000…

- Ministerul Educatiei a lansat, joi, in consultare publica, proiectul privind acordarea posibilitatii profesorilor cu experinta manageriala si didactica de a desfasura ore la clasa, in regim de plata cu ora. Astfel, va fi eliminata limitarea de cinci ore saptamanal, care exista in prezent (Mediafax).“Acest…

- Sistemul educațional național are o insuficiența de 2000 de cadre didactice, inclusiv 800 pentru educația timpurie. Totodata, alți 2000 de specialiști din domeniu necesita recalificare profesionala. Datele au fost prezentate de secretarul de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetarii,…

- GENEROZITATE… Din ce in ce mai multe campanii sunt demarate, pentru copiii din judetul Vaslui. Una dintre cele mai surprinzatoare initiative apartine Scolii Romano-Finlandeze din Bucuresti, care, in aceasta vara, isi va trimite elevii, profesorii si voluntarii in tabara de la Valea Mare din comuna Ivanesti.…

- Copiii care prezentau simptomele unei toxiinfectii alimentare au varste cuprinse intre 10 și 12 ani si sunt elevi ai scolii din satul Dofteana. Profesorii au alertat imediat autoritațile dupa ce elevii au acuzat stari de greata si varsaturi, iar la fața locului s-au deplasat reprezentanti ai ISU…