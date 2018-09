Tabără Națională pentru Tineri la Mănăstirea Bistrița In perioada 26-31 august 2018, la Manastirea Bistrița din Arhiepiscopia Ramnicului, s-a desfașurat cea de-a treia ediție a Taberei Naționale pentru Tineri Tradiție și noutate. Taberele naționale sunt organizate din dorința familiarizarii tinerilor cu specificul fiecarei zone a Romaniei precum și crearea, la nivel national a unei retele de tineri care sa poata sa fie implicati in coordonarea activitatilor de voluntariat in eparhiile din care provin și promovarea responsabilitatii speciale in randul tinerilor. In cadrul taberei, tinerii au participat la ateliere de olarit, au vizitat Culele de la… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

Sursa articol si foto: realitateavalceana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ediția de anul acesta a Festivalului Internațional de Umor “Constantin Tanase” care va avea loc in municipiul Vaslui intre 30 septembrie și 7 octombrie, este in plina organizare, trei instituții fiind implicate: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (CJCPCT), Biblioteca…

- Vineri la Muzeul de Istorie din Turda a avut loc premierea caștigatorilor proiectului expozițional și concursul pentru elevi ”Marea Unire. Unitate prin Arta”, organizat de Muzeul de Istorie Turda in parteneriat cu Muzeul de Arta ”Ion Irimescu” Falticeni și Muzeul Județean ”Aurelian Sacerdoțeanu” Valcea.

- Domnule prefect, ce spuneți? Nu puteți face nimic, așa e? Levigatul toxic care curge din zone diferite ale depozitului de gunoi de la Maldarești se scurge in parau, deci clar lichidul toxic este amestecat prin diluare cu apa, așa cum se vede și in imagini, iar compoziția toxica, dupa culoare, depașește…

- Un cetatean libian a fost condamnat miercuri la 22 de ani de inchisoare pentru rolul sau in atacul terorist din 2012 de la misiunea diplomatica a SUA din Benghazi, Libia, in care au fost ucisi ambasadorul Statelor Unite si alti trei americani, transmite agentia dpa, citata de Agerpres. Sentinta…

- Dupa ce Irina Rimes și Tudor Chirila au fost confirmați in rolul de antrenori in noul sezon, Andra este cel de-al treilea antrenor de la „Vocea Romaniei”. Pentru ca show-ul va incepe in toamna, pregatirile sunt in toi și, rand pe rand, sunt anunțați și antrenorii. Dupa ce Irina Rimes și Tudor Chirila…

- …..probabil tot fara un rezultat Situația actuala a depozitului de deșeuri deținut de SC Sacomet SA Horezu, amplasat pe raza comunei Maldarești, județul Valcea, reintra in atenția prefectului Florian Marin. Astfel ca, miercuri 20 iunie cu incepere de la ora 11.00 este convocata la sediul Instituției…

- Duminica seara, bucureștenii care au venit in Piața Constituției sa asiste la piesa Vlaicu Voda de Alexandru Davila au avut ocazia sa o vada pe Lavinia Șandru altfel. Fosta prezentatoare tv a jucat rolul Doamnei Clara. Mare desfașurare de forțe a fost weekendul trecut in Piața Constituției din București.…

- Comunicat de presa: Casa de Cultura “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiesti organizeaza, marți, 12 iunie 2018, de la ora 17.00, la Muzeul Judetean de Arta Prahova “Ion Ionescu-Quintus” Ploiesti, Serata “Atitudini”. Cu aceasta ocazie, membrii Cercului de teatru pentru copii al Casei de Cultura “Ion…