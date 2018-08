Tabăra națională „Folk Event”, Alexandria Organizata din inițiativa sensibilului cantautor folk Nicolae Doboș, Tabara naționala „Folk Event” Alexandria a ajuns la a doua ediție. Maramureșeanul Nicolae Doboș a venit de cațiva ani in județul nostru cu dragoste de frumos și un mare talent, dar și cu inițiative artistice, pe care nu numai ca le are, ci le și pune in Citeste articolul mai departe pe ziarulmara.ro…

