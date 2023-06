Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a ajuns la spital dupa ce s-a aruncat, vineri, de pe un pasaj din Timisoara si a cazut pe o masina aflata in trafic. Este a treia tentativa de sinucidere, la Timisoara, in aceasta saptamana. „Un barbat ar fi cazut de pe viaductul situat pe Strada Gheorghe Lazar din municipiul Timisoara pe…

- A 68-a editie a Internationalelor Romaniei la atletism, una dintre cele mai vechi competitii europene, se desfasoara sambata si duminica (3-4 iunie) pe stadionul din Complexul sportiv ''Iolanda Balas Soter'' din Capitala, transmite FR de Atletism, potrivit Agerpres. CITESTE SI Inter Miami s-a despartit…

- Festivalul Internațional al Artelor Spectacolului BABEL, organizat de Teatrul Municipal Tony Bulandra din Targoviste, a ajuns la cea de a XI-a ediție, care se desfasoara in perioada 3-11 iunie a.c. Definit inca de la inceput ca o intalnire a artelor, festivalul a asezat in centrul demersului de alcatuire…

- Personaje Disney, roboți Transformers și magicianul Robert Tudor vor fi prezenți de Ziua Copilului la Dambovița Mall, pentru cea mai frumoasa experiența de 1 iunie. Programul este completat cu spectacole de muzica, dans și teatru pentru copii și incepe la ora 11.00, cu un show al clubului „All For Dance”.…

- In cadrul programului Sarbatoarea Diasporei – Iașul este ACASA!, Biroul Diasporei al Primariei Municipiului Iași impreuna cu Asociația ART-Meșteșugurile Prutului și partenerii lor va lanseaza invitația de a deschide poarta magica a meșteșugurilor și tradițiilor populare romanești pentru copiii din afara…

- Cenaclul ‘Flacara’ si Nicu Alifantis sunt capetele de afis ale celei de-a treia editii a Festivalului de muzica folk ‘B Zone Folk’, ce se va desfasura in perioada 13-14 mai, la Targu Neamt. Pe scena ce va fi amenajata in parcul de sub Cetatea Neamtului vor urca si alti artisti locali si nationali. ‘Consiliul…

- In aceasta perioada, in cadrul Liceului de Arte Balașa Doamna din Targoviște s-a desfașurat cea de-a III-a Ediție a concursului Muzical Glasul Valahiei. La acest concurs au luat parte tineri din 20 de județe. Marii caștigatori ai acestei ediții sunt: Dasiana Badea (Dambovița) – Trofeul Secțiunii Muzica…

- Primaria municipiului Buzau, reprezentata de consilierul Anca Fotin, și Inspectoratul Școlar Județean, reprezentat de inspectorul școlar general Daniela Palcau au facut echipa in prezentarea abordarii unice data de proiectul „Comunitatea starii de bine”, la intalnirea din 23 martie, la Targoviște, in…