- Comisarul european pentru buget și administrație se așteapta ca Viena sa renunțe „in timp util” la vetoul impotriva intrarii Romaniei și Bulgariei in Schengen, intr-o incercare a Austriei de a-și reface imaginea.„Intr-un viitor relativ previzibil, ambele țari pot deveni membre ale Schengen", a declarat…

- Avea o soba de teracota pe gaz, insa o pornea doar cat sa se dezmorțeasca atunci cand temperaturile de afara erau scazute. Mitica Popescu primea facturi mari dupa cum el declarase, deși punea o haina in plus de teama sumelor pe care le-ar fi putut plati.Artistul traia din pensie, un venit de aproximativ…

- Comunicatul referitor la concluziile JAI abordeaza situația Romaniei și a Bulgariei in privința Schengen intr-o singura fraza, subiectul fiind mai degraba ignorat, iar atenția mutata pe alte probleme.

- Configurațiile astrale de astazi vor aduce schimbari majore in viețile unor nativi. In diferite contexte, aceștia vor avea șansa sa experimenteze lucruri benefice dezvoltarii lor. Horoscop zilnic BANI, DRAGOSTE și CARIERA iți aduce previziunile zilei de astazi. Horoscop zilnic 7 Decembrie BERBEC Nu…

- Este Inteligenta Artificiala folosita in prezent in Iasi? Poti fi utilizate imaginile de pe camerele video din oras de software-uri specializate in recunoasterea faciala? Daca o masina inteligenta ar ajunge la concluzia ca un accident nu poate fi evitat, pe cine ar trebui sa salveze dintre pieton si…

- Simona Halep cu siguranța nu iși va alege un partener de viața roman. O ruda apropiata a sportivei din Constanța a precizat cu cine se va casatori aceasta. Mai mult decat atat, persoana a dat asigurari despre marele eveniment. Majoritatea fanilor abia așteapta sa o vada in rochie de mireasa. Toni Iuruc…

- Astazi vorbim despre cryptomonede, produsul cel mai raspandit care se bazeaza pe tehnologia blockchain. Acest lucru ar trebui sa ii dea siguranța, transparența totala in tranzacții, trasabilitate absoluta și stabilitate, fara vreun control guvernamental sau bancar.