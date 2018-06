Ar putea fi o coincidenta, dar autoritatile locale din capitala Italiei, Roma, evacueaza o tabara oficiala de romi la aproape doua saptamani dupa ce ministrul de interne si lider al extremei drepte, Matteo Salvini, a declarat ca are in vedere efectuarea unui recensamant al romilor, iar acei romi care nu sunt cetateni italieni sa fie expulzati din Italia, relateaza vineri agentia Reuters. Autoritatile afirma ca evacuarea este o actiune de rutina, intrucat chiria terenului a expirat si s-a incercat, fara succes, mutarea celor din tabara in alta parte, inclusiv in adaposturi pentru migranti. Dar…