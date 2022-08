Comuna Brusturoasa a gazduit in perioada 29.07.2022-04.08.2022, o activitate inedita, intitulata „Arta in Natura”. Aceasta a fost menita sa introduca conceptul de arta elevilor din mediul rural, un lucru necesar in contemporaneitate. Augustin Cojocaru, organizatorul acestui proiect, student la Facultatea de Arte Vizuale și Design UNAGE Iași, in anul al II-lea de studii, impreuna cu […] Articolul Tabara de picture la Brusturoasa apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! .