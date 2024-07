Stiri pe aceeasi tema

- In premiera naționala, un bebeluș de opt luni, nascut cu hipoacuzie bilaterala profunda, a fost operat joi, la Clinica ORL a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Marie Curie”, pentru montarea unui implant cohlear. ”Unicitatea interventiei este reprezentata de varsta frageda a copilului, acesta…

- Fermierii membri ai Forumului Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din Romania (Forumul APPR) au anunțat ample mișcari de protest in București și in alte mari centre agricole, pentru data de 27 mai. Intre timp, au revenit asupra acestei hotarari și au decis amanarea protestelor. „Motivul acestei…

- In ultima vreme, se observa un val de concedieri masive in domeniul IT. Angajații din acest sector raman fara locuri de munca, iar in Romania se inregistreaza o incetinire a ritmului de angajare in IT. Iata motivele din spatele acestei tendințe. Val de concedieri in domeniul IT Criza din companiile…

- Plafonarea prețurilor la curent și gaze nu este agreata de un greu din piața de energie, E.ON din Germania. CEO-ul E.ON, Leonhard Birnbaum, a anunțat ca grupul german ia in calcul vanzarea operațiunilor de furnizare de energie electrica și gaze naturale din Romania. Motivul principal il constituie deteriorarea…

- Copii raniți in urma atacurilor israeliene din Fașia Gaza vor fi tratați in spitalele ”Grigore Alexandrescu” și ”Marie Curie” din București. Este vorba despre19 copii palestinieni care au fost raniți in atacurile israeliene din Fașia Gaza. Ei vor fi aduși cu avioane militare și spitalizați de urgența,…

- A fost spectacol pe cerul Romaniei noaptea trecuta. In mai multe zone din țara a putut fi observata aurora boreala. Imaginile cu fenomenul spectaculos a impanzit rețelele de socializare. Iata, insa, care este motivul pentru care a putut fi vizibil și in țara noastra. Aurora boreala a putut fi observata…

- Miercuri, 14 mai, va fi convocata o sedinta solemna a Camerei Deputatilor si Senatului, consacrata marcarii Zilei Solidaritatii si Prieteniei dintre Romania si Statul Israel. Cel care a facut propunerea cu privire la declararea datei de 14 mai ca fiind Ziua Solidaritatii si Prieteniei dintre Romania…

- Gigantul francez Michelin iși consolideaza prezența in Romania, preluand producția și forța de munca a fabricii din Polonia. Michelin, gigantul francez de anvelope cu venituri anuale de aproape 30 de miliarde de euro, va inchide fabrica pentru camioane grele din Olsztyn, Polonia, unde lucreaza aproximativ…