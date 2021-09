Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu s-a impus și in lupta pentru Senat. Alina Gorghiu și Nicolae Neagu, candidații propuși de tabara Cițu, au fost votați vicepreședinți. Florin Roman, sustinut de premierul Citu in competitia interna din PNL pentru functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor, a castigat la limita…

- Florin Roman l-a invins pe Laurentiu Leoreanu in competitia interna a PNL pentru functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor in noua sesiune parlamentara, au precizat surse din PNL pentru „Adevarul”.

- Florin Cițu se impune in lupta din PNL pe imparțirea funcțiilor din Parlament. Florin Roman, deputat situat in tabara lui Florin Cițu, a fost ales vicepreședinte al Camerei Deputaților cu 45 de voturi. Laurențiu Leoreanu a obținut 42 de voturi, iar alte cinci voturi au fost anulate.

- Lupta in PNL pe funcțiile de șefi in parlament: Florin Roman candideaza pentru funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților Lupta in PNL pe funcțiile de șefi in parlament: Florin Roman candideaza pentru funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților Cele doua mari tabere din PNL se confrunta miercuri…

- In vreme ce Ludovic Orban, susține ca-și va da demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților daca nu va caștiga șefia PNL, premierul Cițu evita o asemenea provocare. „Sunt aici in cursa pentru presedintele Partidului National Liberal, despre acest lucru discutam. Celalalt obiectiv al meu…

- Zilele liberalului clujean Adrian Nechita Oros in fruntea Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale sunt numarate și se deja au inceput sa se traga sforile pentru a i se lua locul. Potrivit informațiilor noastre, pentru inlocuitorul lui Oros sunt vehiculate trei nume: traseistul politic Daniel…

- ”Am depus motiunea de cenzura”, a declarat Grindeanu, care a multumit partenerilor sociali, care au contribuit cu propuneri la textul documentului, El a sustinut ca ”Guvernul actual este un dezastru pentru romani si pentru firnele romanesti”, iar PNRR este un dezastru. ”Au fost inghetate pensiile, au…

- Pentru cei de la Administrația Prezidențiala condusa de președintele Klaus Iohannis, Camera Deputaților avandu-l in frunte pe Ludovic Orban și membrii Guvernului in frunte cu premierul Florin Cițu, legea privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice este doar un moft, iar Agentia…