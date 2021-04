T1 2021 versus T1 2020: număr egal de joburi noi (70.000), dar cu 70% mai mulți muncitori disponibili Peste 70.000 de joburi noi au fost postate in primele trei luni ale anului pe eJobs.ro, cea mai mare platforma de recrutare din Romania, valoare egala cu cea inregistrata in aceeași perioada a anului trecut. Aplicarile candidaților, in schimb, au crescut cu 70% fața de primele trei luni din 2020, respectiv de la 2,7 milioane la aproape 4 milioane, cu o medie lunara de aproximativ 1.3 milioane de aplicari. ”Un numar de joburi egal cu cel din primul trimestru al anului trecut da un semnal important despre dinamica angajarilor din 2021. Și asta pentru ca ianuarie și februarie 2020 au fost doua luni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 70.000 de joburi noi au fost postate in primele trei luni ale anului pe eJobs.ro, cea mai mare platforma de recrutare din Romania, valoare egala cu cea inregistrata in aceeași perioada a anului trecut. Aplicarile candidaților, in schimb, au crescut cu 70% fața de primele trei luni din 2020, respectiv…

- 1,3 milioane de aplicari și 22.000 de joburi noi – cifrele lunii februarie arata ca piața muncii iși revine, la un an de la declanșarea pandemiei Scade numarul de joburi din strainatate, dar crește numarul de locuri de munca din București și vestul țarii 140.000 de candidați au aplicat in luna februarie…

- 140.000 de candidați au aplicat in luna februarie la joburile disponibile pe eJobs.ro, cea mai mare platforma de recrutare online din Romania. Numarul este intr-o ușoara creștere fața de luna precedenta, cei mai mulți dintre candidați venind din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, Iași sau Ploiești.…

- Peste 52.000 de candidați din categoria entry level (0-2 ani de experiența) au aplicat in luna ianuarie pentru unul dintre joburile disponibile pe eJobs.ro. Aproape 600.000 de aplicari au adunat angajatorii care au avut poziții deschise, cele mai multe CV-uri mergand catre locurile de munca din retail,…

- Piața muncii din Romania pare sa se dezmorțeasca. In ciuda pandemiei, oferta de locuri de munca incepe sa ajunga la nivelul primelor luni din 2020 și perspectivele companiilor pentru 2021 sunt optimiste. Angajatorii romani au inceput anul in forța și au scos in piața peste 20.000 de noi oferte de angajare…

- Piața muncii din Romania pare sa se dezmorțeasca. In ciuda pandemiei, oferta de locuri de munca incepe sa ajunga la nivelul primelor luni din 2020 și perspectivele companiilor pentru 2021 sunt optimiste. Angajatorii romani au inceput anul in forța și au scos in piața peste 20.000 de noi oferte de angajare…

- Angajatorii romani au inceput anul in forța și au scos in piața peste 20.000 de noi locuri de munca in doar trei saptamani lucratoare, numarul de joburi ofertate apropiindu-se de cel inregistrat in luna ianuarie a anului trecut, informeaza profit.ro . Cele mai multe oportunitați au venit din partea…

- Numarul aplicarilor ajunge la 1,2 milioane, iar piața se reapropie de nivelul dinaintea pandemiei. Angajatorii romani au inceput anul in forța și au scos in piața peste 20.000 de noi locuri de munca in doar trei saptamani lucratoare, numarul de joburi apropiindu-se de cel inregistrat in luna ianuarie…