Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii saluta demersul presedintelui Klaus Iohannis de a sesiza CCR si Comisia de la Venetia privind pachetul de legi ale justitiei si solicita demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat miercuri presedintele PNL, Ludovic Orban. "PNL saluta interventia oportuna si ferma…

- "Cred ca modul in care i s-a spus Curtii Constitutionale nu va grabiti... Pai nu poate sa ceara nimeni, nici Parlamentul, nici presedintele, nici Guvernul sa stabileasca un calendar al CCR. Curtea Constitutionala in plenul sau stabileste si calendarul, si cand discuta, si de la cine solicita puncte…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, ca demersul presedintelui Klaus Iohannis de a sesiza Curtea Constitutionala si Comisia de la Venetia pe legile Justitiei confirma ca aceste acte normative sunt ''toxice'', mentionand ca spera ca, astfel, sa fie blocata destructurarea Justitiei si…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca era previzibil ca presedintele Klaus Iohannis va sesiza CCR privind legile justitiei si a aratat ca sesizarea trebuie motivata. El a adaugat ca seful statului are competenta de a sesiza Curtea Constitutionala si a negat ca s-ar rescrie Legea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, la finalul dezbaterilor generale privind modificarea Codurilor penale, ca presedintele are dreptul constitutional de a sesiza CCR si Comisia de la Venetia pe modificarile aduse legilor justitiei, ca se astepta la acest lucru, dar ca modul in…

- „Nu am ezitat niciodata sa-mi asum responsabilitatea. Poate aceasta a fost și motivul pentru care președintele Liviu Dragnea, partidul m-au susținut pentru postul de prim-ministru. Vreau sa vad, in primul rand, ce va face președintele pentru a putea lua o decizie, insa ceea ce pot spune sigur e ca il…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat luni ca este pregatit sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei in cazul in care presedintele Klaus Iohannis nu da curs solicitarii de revocare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, precizand ca asteapta motivarea…

- Klaus Iohannis nu va sesiza Comisia de la Veneția in cazul Legilor Justiției, in ciuda cererii adresate de Forumul Judecatorilor. Președintele afirma, intr-un raspuns pentru Forumul Judecatorilor, ca, avand in vedere termenele de care dispune pentru promulgarea legilor, de maximum 20 de zile, și de…