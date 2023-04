T A U R O B O L I U M Asta inseamna, pe latinie, sacrificiul unui taur si oferirea lui ca ofranda cutarei zeite sau cutarui zeu. Practica barbara, ca si corida, lux al groazei in cultul ancestral si negru al cruzimii tribale. Ce te-ai fi facut daca-l nimereai pe strașnicul adulterin Zevs, zis și Jupiter, transformat in taureci balan ca s-o seduca pe toanta […] The post T A U R O B O L I U M first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania germana Continental va oferi in acest an mai multe locuri de practica pentru tinerii care urmeaza școala in sistemul de invațamant dual la Timișoara. Modulele de practica din cadrul cursurilor sunt de la 5 saptamani in clasa a IX-a și pana la 18 saptamani in clasele a X-a și a XI-a. Pentru…

- Luni, 27 martie, si marti, 28 martie 2023, cinci dintre cele opt planete ale sistemului solar (Jupiter, Mercur, Venus, Uranus si Marte) vor fi aliniate pe cerul noptii. Alinierea va putea fi admirata din Romania in funcție de vreme. Potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, seara,…

- Unele substantive neutre, cum sunt caiet, creion, mar, scaun etc., primesc la plural desinenta „e”, altele, desinenta „uri” – laptop, pat, stilou etc. –, iar un numar mai mic oscileaza intre cele doua desinente: piedestal – piedestaluri/piedestale, nivel – niveluri/nivele etc. Pentru a afla formele…

- In speranța atragerii de turiști intr-o locație cit se poate de fascinanta din orient, autoritațile din aceasta țara au decis sa plateasca turiștii care ii calca pragul. Grupurile de turiști primesc sume și mai generoase. Practica este menita sa compenseze macar parțial costurile din ce in ce mai mari…

- Pe 27 februarie, in chiar prima zi a acestui interval, Luna se afla in primul patrar in Gemeni, facand in așa fel incat cele mai minuțioase planuri sa aiba nevoie de mici ajustari, ce iși vor arata utilitatea pe termen lung. Pe 28, Luna parasește volubilul semn al Gemenilor și intra in Rac, accentul…

- 15 elevi de la Școala Militara de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene ,,Traian Vuia” (SMMMSFA) de la Boboc, profilul maistru mecanic, participa la un stagiu de practica sub egida Erasmus +, la ADA Instituto Tecnico Superior, Sevilia, Spania. Ei au incheiat prima saptamana de cursuri. “Scopul…

- 40 de elevi ai Școlilor de Agenți de Poliție “Vasile Lascar” Campina și “Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca desfașoara al doilea stagiu de practica in cadrul structurilor operative ale Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Este vorba de 34 de baieți și 6 fete care au parcurs modulul de pregatire teoretica.…