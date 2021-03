Szocs Bernadette, bronz la turneul de la Doha

Jucatoarea targumureșeana de tenis de masa Szocs Bernadette și buzoianul Ovidiu Ionescu au obținut, vineri, medaliile de bronz la puternicul turneu de la Doha, prima competiție din calendarul internațional al acestui an. Cei doi reprezentanți ai țarii noastre au ajuns pana in semifinalele probei de dublu mixt, unde au cedat insa cu 0-3 in fața […] Articolul Szocs Bernadette, bronz la turneul de la... Source