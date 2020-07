Stiri pe aceeasi tema

- Odata ce „Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Bihor” (SMID) va fi implementat in tot judetul Bihor, moment care este foarte aproape, toti bihorenii vor arunca separat deseurile reziduale de cele care pot fi reciclate sau valorificate in vreun fel. Nici un singur deseu care poate…

- In scolile de la tara, din nordul extrem al Romaniei, putini elevi de clasa a VIII-a au reusit sa ia macar un 5 la examen, cei mai multi fie au absentat, fie au luat numai 2 si 3. Un astfel de exemplu este satul Nichiteni, unde media pe scoala a fost de 2,81. Localnicii dau vina pe saracie, dar si pe…

- Rezultatele la evaluarea nationala au aratat inca o data ca performantele scolare se pot obtine in orice unitate scolara. Mai multi elevi au obtinut media 10 la examen, chiar daca au studiat in scoli gimnaziale de cartier sau chiar in licee tehnologice din Craiova ori judet. In unele cazuri, media 10…

- EVALUARE NATIONALA SESIUNEA SPECIALA. Examenul incepe luni, 29 iunie, cu proba scrisa la Limba si literatura romana (192 de candidati inscrisi). Marti, 30 iunie, se desfasoara proba la Matematica (206 candidati inscrisi), iar miercuri, 1 iulie, va avea loc proba la Limba si literatura materna (9…

- Potrivit datelor prezentate în studiul de fundamentare privind evaluare impactului social din Planul de amenajare a teritoriului județului Cluj, în perioada 2017-2019, numarul cererilor de ajutor social a fost în scadere, iar rata persoanelor beneficiare de venitul mediu garantat…

- Peste 56% dintre pacientii bolnavi de noul coronavirus tratati in Spitalul Municipal Blaj, unde sunt internate cele mai grave cazuri din judetul Alba, au fost declarati vindecati, rata fiind peste cea inregistrata la nivel national, de 43,36%, potrivit unui comunicat transmis, vineri, AGERPRES, de…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a publicat raportul saptamanal al cazurilor din pandemia COVID19, in Romania Sursa articolului: PESTE MEDIA NAȚIONALA! 17% din infectarile cu COVID din județul Mureș sunt cadre medicale Credit autor: Diana Panca. Source

- Pana astazi, 28 aprilie 2020, in județul Alba au fost inregistrate un numar de 10 decese datorate infectarii cu noul coronavirus (COVID-19). Toti pacientii decedati sufereau si de alte boli, media de varsta a acestora fiind de 69 de ani. In data de 29 aprilie 2020 situatia statistica privind evolutia…