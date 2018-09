Szijjarto: Ungaria, ''sub atacul'' unor forţe pro-migraţie Ungaria se afla inca sub atacul unor forte pro-migratie conduse de presedintele francez Emmanuel Macron, a declarat vineri ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, relateaza MTI. 'Indiferent de presiuni, guvernul (ungar) va sustine aceasta lupta pentru cauza Europei si a patriei', a spus Peter Szijjarto intr-o declaratie. 'Presedintele Macron intentioneaza sa importe mase de migranti in Europa, punand in pericol securitatea continentului', a adaugat el. 'Aceste forte se considera progresiste, dar problema este ca directia spre care se indreapta progresul este dezastruoasa si conduce… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

