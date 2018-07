Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria se retrage din procesul de adoptare a Pactului mondial al ONU cu privire la migratie, a anuntat miercuri ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, in urma unei reuniuni a cabinetului, transmit MTI si Reuters. "Pentru noi, prioritatea numarul 1 o reprezinta Ungaria si securitatea…

- Gazele naturale din Marea Neagra stau pe un butoi de pulbere, disputate de marile puteri ale lumii. Dupa ce Ungaria a aprins, joi, fitilul la Washington, ieri a descins in Romania Maros Sefcovic, vicepresedinte al Comisiei Europene, comisar european pentru Uniunea Energiei. Inaltul oficial a avut discuții…

- Rezervele de gaz din Marea Neagra devin subiectul unei dispute aprige in Europa Centrala. Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a cerut la Washington exercitarea de presiuni asupra Romaniei pentru a incepe cat mai repede exploatarea gazelor din Marea Neagra si exportul acestora in Ungaria.

- "Ungaria sprijina ferm integritatea teritoriala si suveranitatea Ucrainei. Dar razboiul vostru cu Rusia nu poate si nu trebuie sa fie o scuza pentru incalcarea drepturilor maghiarilor. Intelegem ca presedintele dumneavoastra, guvernul dumneavoastra si-ar dori sa scape de influenta Rusiei prin scoli,…

- Ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, a declarat joi ca retragerea de catre Kiev a legii vizand interzicerea dublei cetatenii trebuie sa fie doar un "prim pas", daca Ucraina vrea sa demonstreze seriozitatea aspiratiilor sale euro-atlantice, transmite MTI, informeaza Agerpres.Seful diplomatiei…

- "Suntem obligati sa ne angajam intr-o dezbatere permanenta cu Bruxellesul cu privire la faptul ca drepturile migrantilor trebuie respectate, in timp ce in Transcarpatia sunt 150.000 de maghiari care au dreptul fundamental de a trai in propria lor casa in siguranta si de a-si vorbi limba", a declarat…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a calificat miercuri drept "incorecta si necinstita" fata de unguri decizia anuntata mai devreme de Austria de a reduce alocatiile familiale acordate strainilor care lucreaza in aceasta tara la nivelul celor din tara in care traiesc copiii acestora, relateaza…