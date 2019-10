Stiri pe aceeasi tema

- Modificari in mersul trenurilor In noaptea de sambata spre duminica, 27/28 octombrie 2019 ora 4:00 va deveni ora 3:00 si vom trece la ora oficiala de iarna. Ora de iarna este, de fapt, ora legala oficiala standard, legata de conceptul de ora astronomica, folosita in mod normal in majoritatea tarilor…

- DJ Schiller si grupul Waldek vor sustine concerte la cea de-a sasea editie iMapp Bucharest, concurs international de video mapping, care va avea loc sambata, incepand cu ora 20.00, in Piata Constitutiei, potrivit news.ro.In urma unui parteneriat semnat cu sase dintre cele mai importante festivaluri…

- DANEMARCA U21 ROMANIA U21 LIVE STREAM VIDEO ONLINE PRO X EURO 2021. Erez Papir va arbitra meciul ROMANIA U21 - DANEMARCA U21, ajutat de asistentii Sagy Metzamber și Tom Adi. Rezerva a fost desemnata Liran Liany (toti din Israel). PRO X transmite, marti, de la ora 19:30, DANEMARCA U21 ROMANIA U21…

- ​Echipa feminina a României s-a calificat, vineri, în semifinalele Campionatelor Europene de tenis de masa pe echipe de la Nantes (Franta), dupa ce a învins formatia Frantei cu scorul de 3-0, scrie Agerpres.Elizabeta Samara, Bernadette Szocs si Daniela Dodean Monteiro au adus…

- Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova anunta publicul ca organizeaza, in perioada 29-30 august, cea de a XVIII-a editie a Sesiunii Internationale de Comunicari Stiintifice „Arheologia mileniului I p. Chr.” Deschiderea evenimentului va avea loc astazi, la ora 10.30, la sediul din Ploiesti,…

- "Avand in vedere ca pentru iarna 2019-2020 sunt suspiciuni rezonabile ca furnizarea gazelor naturale pe directia Ucraina sa fie redusa, exista riscul neasigurarii cu gaze naturale pentru toti consumatorii, motivat de asemenea de capacitatea redusa a celorlalte puncte de interconectare. In aceste…

- Festivalul de Arta Medievala, Cetatea de Scaun a Sucevei, 15-18 august 2019 Constantin-Emil Ursu, directorul Muzeului Bucovinei, in Buna Dimineata cu Adina Suhan. Festivalul de Arta Medievala Stefan cel Mare, organizat de Consiliul Judetean Suceava, Muzeul Bucovinei si Primaria Municipiului Suceava,…

- În tabara de la Beliș a Universitații Babes-Bolyai – gazda Aristoteles Workshop în acest an, cei 12 participanți din Germania, Italia, Lituania, Marea Britanie, Polonia, România, Statele Unite ale Americii, Ucraina și Ungaria și-au întâlnit tutorii. Profesorii…