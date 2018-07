Ucraina incalca grav una dintre cele mai aparate valori si legi ale Europei atunci cand vine vorba despre protectia minoritatilor, a declarat luni, la Bruxelles, ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, potrivit MTI. Seful diplomatiei ungare, care participa la o reuniune a Consiliului Afaceri Externe, a insistat ca Ucraina isi neglijeaza angajamentele internationale si foaia de parcurs in vederea aderarii la NATO, precum si Acordul de asociere semnat cu Uniunea Europeana. ''Ungaria considera inacceptabil ca, in pofida tuturor acestor lucruri, Kievul se asteapta sa continue in acelasi…