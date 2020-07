Szijjárto: În următoarele luni vor veni în Ungaria investiții de sute de milioane de euro din Coreea de Sud În urmatoarele luni vor veni în Ungaria investiții de sute de milioane de euro din Coreea de Sud, a precizat luni, ministrul ungar de externe, într-o declarație acordata Agenției de Presa MTI pe parcursul vizitei sale efectuate la Seul.



Péter Szijjártó a subliniat ca 2019 a fost un an de excepție din punctul de vedere al investițiilor straine realizate în Ungaria, deoarece dupa decenii la rând cele mai multe investiții nu au fost realizate de Germania, ci de Coreea de Sud, citeaza Rador.



