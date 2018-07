Stiri pe aceeasi tema

- Ursoaica despre care se banuieste ca a atacat doi barbati la Baile Tusnad, in ultimele saptamani, va fi relocata in sanctuarul de la Zarnesti, masura impunandu-se dupa ce, miercuri seara, doi dintre puii acesteia au fost loviti de tren si exista riscul ca ea sa devina agresiva. Comisarul sef adjunct…

- "Oprirea extinderii UE este, in opinia mea, o mare greseala strategica. Europa nu poate functiona cu pete albe. Pana cand geografia continentala nu se va suprapune perfect peste granitele UE nu vom avea o Uniune Europeana suficient de functionala pentru a-si face siesi, pentru a-si oferi siesi solutii…

- Șeful Biroului Arme și Muniții din Poliția Capitalei este acuzat de un afacerist ca ar fi facut presiuni asupra lui pentru a-l deposeda de un teren. (Cele mai bune oferte laptopuri) Comisarul șef Viorel Raicu a fost filmat, in afara programului, imbracat la costum, in timp ce coordoneaza o echipa de…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, vine in Romania. Conform Agerpres, acesta va participa la o conferința de la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad, care va avea loc saptamana viitoare.Potrivit sursei citate, Viktor Orban va tine o prezentare comuna cu presedintele Consiliului National…

- Gica Tudose, din Brașov, ne semnaleaza faptul ca nu a primit renta viagera agricola, aferenta anului 2016. “Am depus, in 15 martie 2018, un extras de cont, pentru a primi banii pe card, dar nici pana azi nu am primit nimic”-spune cititoarea noastra. RASPUNS: La solicitarea redacției, Agenția de Plați…

- Victoria Lu are un mesaj dur pentru artiștii din toata lumea: “Nu as mai vrea sa traiesc!”. Victoria, unul dintre cei mai importanti critici de arta la nivel mondial, a venit in Romania pentru a participa la vernisajul expozitiei lui Hamid Nicola Katrib. Victoria Yung-Chih Lu (Viki Lulu) s-a nascut…

- Comisarul european pentru cultura, Tibor Navracsics, a vorbit joi la Targu-Mureș despre vocația culturii de a construi sentimentul unitații europene, scrie dw.com. Un subiect cu destule aporii și capcane.Comisarul european pentru educație, Tibor Navracics, a vorbit in cadrul unei dezbateri…

- Apicultorii din Romania pot sa depuna pana la data de 1 august 2018 cererile si documentele doveditoare pentru fondurile europene și de la bugetul de stat din Programul National Apicol pentru anul 2018, care ajung la un total de aproape 33,4 milioane de lei, a anunțat, joi, Agentia de Plati si Interventie…