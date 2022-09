Synology anunţă FlashStation FS3410, o soluţie de stocare ideală pentru IMM-uri Synology a anunțat disponibilitatea FS3410, cel mai recent membru al familiei de servere FlashStation. Fiind o unitate de gama medie din seria 3000, FS3410 este un produs cu performanțe puternice, eficient din punct de vedere al costurilor, cu capabilitați excelente de conectare in rețea. Ratele sale ridicate de transfer il fac ideal pentru cazurile de Articolul Synology anunta FlashStation FS3410, o solutie de stocare ideala pentru IMM-uri apare prima data in Stiri IT si noutati din domeniul tehnologic - Mobile247 . Citeste articolul mai departe pe mobile247.ro…

Sursa articol si foto: mobile247.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Samsung Electronics Romania anunța startul competiției „Solve for Tomorrow”, aflata la cea de-a doua ediție organizata pe plan național. Desfașurata in parteneriat cu Junior Achievement Romania, organizație non-profit internaționala, cunoscuta pentru programele sale de educație economica și antreprenoriala,…

- Synology anunța disponibilitatea lui HD6500, prima soluție de stocare din seria HD (High Density), conceput pentru nevoia de stocare a volumelor foarte mari de date. Avand un format 4U, HD6500 incorporeaza 60 de bay-uri și eficientizeaza stocarea la nivel de petabyte, cu suport pentru pana la 960 TB…

- Inapoi la școala cu stil, pentru ca sezonul de intoarcere la școala din acest an este din nou in toi și aduce cu el mai multe provocari și cerințe. Asta inseamna cumparaturi pentru ghiozdane noi, papetarie, carți și, bineințeles, laptopuri. Avand in vedere ca pandemia COVID-19 a schimbat fundamental…

- Avem astazi in teste o propunere interesanta de la Acer, sub forma unui laptop destinat in principal muncii de birou, atat in format remote sau hibrid, dar și in deplasare. Specificații: Model: Acer TravelMate P214-54 Sistem de operare: Microsoft Windows 11 Professional Procesor: 12th Gen Intel(R) Core(TM)…

- LibFest, ediția 2022 – targ de carte și experiențe culturale organizat de Libris – iși deschide porțile joi, 18 august, in Brașov. Iubitorii de cultura sunt invitați la 4 zile de maraton cultural, cu dialoguri fața in fața, lansari de carte, concerte, spectacole de dans, ateliere, conferințe și mii…

- – Ioana Parvulescu, cel mai bine vandut autor roman – Cum sa ne pastram copiii aproape – cel mai bine vandut titlu – comanda medie: 112 lei și 4 carți Vara aceasta romanii au adaugat pe lista de lectura in medie 4 carți, iar pe primul loc in preferințele lor se afla titlurile de dezvoltare Articolul…

- Protecție la atacurile Brute Force și BadUSB cu criptare XTS-AE Opțiune Multi-Password cu mod Complex/Passphras Automatic Personal Cloud Backup București, Romania – 6 iunie 2022 – Kingston Digital Europe Co LLP, filiala de memorii flash a Kingston Technology Company, Inc., lider mondial in memorii și…

- 8 milioane de pixeli cu iluminare proprie ai panoului OLED combinați cu tehnologiile proprietare de ultima generație de la Sony Sony a anunțat prețurile și disponibilitatea in Europa, dar și in Romania, pentru doua noi serii de televizoare lansate anul acesta: BRAVIA XR A90K din seria MASTER și BRAVIA…