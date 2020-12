Synology anunta DiskStation Manager 7.0 Synology® Inc. a anuntat versiunea 7.0 a sistemului de operare DiskStation Manager - o platforma solida de gestionare a informatiei, cu fiabilitate testata si demonstrata la scara larga. Noul DSM, prezentat in cadrul evenimentului 2021 AND BEYOND, aduce noi tehnologii pentru stocare, back-up si hybrid cloud.



"Cantitati mari de date sunt supuse procesarii, fie pentru analiza datelor, inteligenta artificiala, Internet of Things, telemedicina sau pentru alte inovatii. Toate acestea au un impact urias asupra stilului nostru de viata si a modului in care facem afaceri, formand o economie… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

