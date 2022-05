Stiri pe aceeasi tema

- Voltaj da startul sezonului estival cu o piesa catchy, fresh și in ton cu vibe-ul de vara: „1 Mai Nebun”. Compus de catre Ciprian Porumbescu alaturi de Voltaj și Maria Rantes, prin „1 Mai Nebun”, trupa canta refrenul vieții libere și fara griji. Un single vesel, cu multa energie, care pune in prim plan…

- Evelina Negru lanseaza prima sa piesa oficiala dupa participarea din cadrul emisiunii concurs „Superstar”. Melodia se numește „Traiam in paradis”, este compusa in studiourile DeMoga Music, fiind lansata alaturi de MediaPro Music & Universal Music Romania.“In aceasta perioada complicata pentru fiecare…

- Dupa ce a caștigat marele trofeu X Factor al sezonului 9, Andrada Precup lanseaza primul ei single din cariera: „Bumerang”. Cu muzica și versurile scrise de Gabriel Huiban, Mattias Bylund, Petronela Donciu și Andi Grasu, „Bumerang” reprezinta cea mai frumoasa metafora a iubirii, și anume ca indiferent…

- Trupa britanica Pink Floyd va lansa vineri, dupa o pauza de 28 de ani, o noua melodie, intitulata "Hey, Hey, Rise Up!", in sprijinul poporului ucrainean, informeaza EFE, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Astazi, 18 martie 2022, cantarețul, compozitorul și producatorul BoyWithUke descopera un nou single intitulat „IDGAF” [feat. blackbear] insoțit de videoclipul oficial. Piesa deschide calea pentru mult așteptatul sau album de debut, Serotonin Dreams care va aparea vineri, 15 aprilie 2022. BoyWithUke…

- Azi, 11 martie, trupa byron lanseaza piesa „Memento” un cantec despre trecerea timpului, despre ignorarea prezentului și despre anxietațile pe care le traim cu toții in aceasta perioada. „Memento” este primul single de pe al 8-lea album byron, ce urmeaza sa fie lansat in toamna acestui an. “Dupa ultimul…

- Trupa VUNK și-a unit forțele pentru prima data cu Alexandra Stan și a lansat single-ul „Asta-i pentru altcineva”. Aceasta piesa este ideala pentru februarie, luna anului dedicata iubirii, cu atat mai mult avand in vedere faptul ca astazi sarbatorim Dragobetele, ziua aleasa de romani pentru a intampina…

- O poveste de dragoste neconsumata, o piesa bazata pe un ultim „ Buna “, pe care, poate, de multe ori nu mai ai curaj sa-l spui. Dupa succesul de care s-a bucurat cu hitul „Ard Tot“, Amedeo lanseaza vineri, 18 februarie, o bucata din sufletul sau. „ Buna, sunt vocea care iți spune intruna suna-l“, așa…