”Ia cu tine și inima mea/ Și ascunde-o in bagaje pe undeva/ Ia-o cu tine acolo in America, sau in Asia”, canta Silvia Sirbu pe cand facea parte din formația A.S.I.A. Visul i s-a indeplinit și, chiar daca nu a ajuns pe continentul asiatic, a adus o parte din el aici. Sylvia, așa cum se prezenta pe scena alaturi de Dj Rynno, a lasat muzica de-oparte și s-a specializat in masaj thai, totodata conduce o clasa de yoga, ”una cu totul speciala, pentru femeile ce doresc sa-și celebreze corpul și sa-și acceseze puterea interioara”, ne lamurește solista. Chiar daca centrul unde profeseaza este inca inchis…