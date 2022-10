Stiri pe aceeasi tema

- Sylvia, artista care care canta cu DJ Rynno a disparut din lumina reflectoarelor. Mai mult de atat aceasta a lasat cariera pe locul 2. Artista susține ca ultimele luni au fost cele mai grele din viața sa. Vedeta a trecut chiar și printr-o depresie in trecut. Cum a reușit sa depașeasca situația.

- Articolul Gardul unui cimitir din Buzau a disparut in noaptea dinaintea unei mari sarbatori se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Nici macar frica de Dumnezeu nu l-a impiedicat pe un barbat din județul Ialomița sa puna gand rau gardului din sarma care imprejmuiește un cimitir dintr-o localitate…

- Adina de la Heaven a fost ceruta in casatorie de Glance, tatal fetiței sale, dar a refuzat. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, cantareața a explicat care este motivul pentru care nu vrea sa se casatoreasca cu iubitul ei.

- Ne-au ajuns din urma cazurile de cancer – mai ales bronhopulmonar – nediagnosticate din pricina pandemiei. Un raport al UE estimeaza la un milion numarul acestor bolnavi. Managerul Institutului Național de Pneumoftiziologie „Prof.dr. Marius Nasta” din București, dr. Beatrice Mahler, spune ca, in…

- Anda Adam și-a refacut viața dupa divorț și este mai fericita ca niciodata. Logodnicul vedetei nu locuiește in Romania, ci sta mai mult in Elveția, acolo unde deține mai multe afaceri. Vedeta a fost ceruta in casatorie și se gandește la nunta și copii. Fiica ei, Evelin, iși mai dorește un frațior și…

- Dorian Popa, in varsta de 34 de ani, este unul dintre cei mai apreciați artiști dn Romania și una dintre cele mai active vedete din mediul online. Implicat in diverse proiecte, artistul caștiga bani aproape din orice. S-a mutat in casa visurlilor sale și iși permite orice aroganța, pentru a-și satisface…

- Schimbarea la Fata a Mantuitorului sau Pobrejenia reprezinta data la care Iisus, impreuna cu trei dintre mucenicii cei mai apropiati, Petru, Iacob si Ioan, a urcat pe muntele Tabor ca sa se roage. ez-toc]Apostolii au fost invaluiti aici intr-un nor de lumina, in timp ce Iisus se ruga, iar apoi au auzit…

- Toata presa a vuit dupa ce mascații au descins la ei acasa. Florin Pastrama spune adevarul despre problemele pe care frații lui le au cu legea. Mai mult, Relu Pastrama, unul dintre frații reținuți , a facut declarații, in exclusivitate, pentru Antena Stars.