- Sydney a devenit unul dintre cele mai poluate orașe din lume din cauza incendiilor de vegetațieCANBERRA (MEDIAFAX) - Orașul australian Sydney a fost inclus pe lista celor mai poluate zece orașe din lume din cauza fumului degajat de incendiile puternice de vegetație care afecteaza statul New…

- Incendiile care au devastat de vineri coasta de est a Australiei s-au soldat cu moartea a patru persoane, potrivit ultimului bilant stabilit joi de politie. Alte trei persoane au murit in New South Wales, statul cel mai afectat de incendiile de vegetatie care au facut ravagii de-a lungul…

- Pompierii australieni, care se luptau cu flacarile duminica pentru a mentine sub control incendiile de vegetatie extinse in urma carora trei persoane si-au pierdut viata, au fost avertizati ca sunt prognozate conditii "catastrofale", propice incendiilor, inclusiv in jurul celui mai mare oras din…

- Incendiile de vegetație din Australia au provocat decesul a cel puțin doua persoane, dispariția altor șapte și distrugerea a cel puțin 150 de locuințe, in cea de-a doua zi a focurilor ce cunosc o amploare fara precedent pe continentul australian, relateaza site-ul postului BBC, potrivit Mediafax.Mii…

- Incendiile de vegetatie din California afecteaza zeci de mii de persoane, printre acestea aflandu-se si starul de la Los Angeles Lakers, LeBron James, care a fost nevoit sa-si paraseasca de urgenta locuinta, potrivit news.ro.La cateva ore dupa succesul cu Charlotte Hornets la Staples Center,…

- Peste un milion de elevi au fost afectati de inchiderea, miercuri, a peste 1.400 de scoli in Malaezia, ca urmare a poluarii aerului provocate de incendiile de padure din tara vecina Indonezia, relateaza EFE si AFP, potrivit Agerpres.Fumul dens se extinde din Malaezia pana in Singapore, ale…

- Doua state estice australiene se confrunta cu peste o suta de incendii de vegetatie care au distrus mai mult de 20 de gospodarii, iar pompierii se lupta cu flacarile amplificate de vantul puternic, informeaza Reuters potrivit news.roQueensland si New South Wales sunt afectate sambata de incendii.…