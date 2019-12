Sydney lansează petrecerea de Revelion de sub un nor toxic Metropola australiana Sydney, acoperita de un nor de fum toxic provocat de incendiile de vegetatie, a intrat in noul an cu un imens foc de artificii, informeaza Agerpres, citand AFP. Primul megapolis care a intrat in noul deceniu, cel mai mare oras australian s-a confruntat cu o polemica cu privire la oportunitatea organizarii unui spectacol pirotehnic in contextul derularii unei catastrofe umanitare. Norul toxic, provocat de incendii De cateva saptamani, locuitorii din Sydney traiesc intr-o atmosfera poluata de norii de fum toxic degajati de la incendiile de vegetatie din jurul orasului. O petitie,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

