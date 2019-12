Sydney, de sub un nor toxic, lansează petrecerea de Anul Nou Metropola australiana Sydney, acoperita de un nor de fum toxic provocat de incendiile de vegetatie, a intrat in noul an cu un imens foc de artificii, transmite AFP. Primul megapolis care a intrat in noul deceniu, cel mai mare oras australian s-a confruntat cu o polemica cu privire la oportunitatea organizarii unui spectacol pirotehnic in contextul derularii unei catastrofe umanitare. De cateva saptamani, locuitorii din Sydney traiesc intr-o atmosfera poluata de norii de fum toxic degajati de la incendiile de vegetatie din jurul orasului. O petitie, care a strans peste 280.000 de semnaturi, a solicitat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

