Sydney a depăşit în 14 săptămîni întreaga cantitate de precipitaţii dintr-un an Sydney, cel mai populat oras al Australiei, afectat in ultima perioada de furtuni violente, a depasit in primele 14 saptamini din 2022 intreg registrul sau pluvial anual, relateaza Noi.md cu referire la a-tv.md. De la 1 ianuarie si pina la 7 aprilie, in metropola australiana, care are o populatie de 5,3 milioane de locuitori, au cazut peste 1.226,8 de milimetri de precipitatii, depasind media Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- Sydney, cel mai populat oras al Australiei, afectat in ultima perioada de furtuni violente, a depasit in primele 14 saptamani din 2022 intreg registrul sau pluvial anual, relateaza EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Cel putin 20 de persoane au murit in inundatii care afecteaza de o saptamana coasta de est a Australiei, anunta marti autoritatile, dupa descoperirea corpurilor unei femei si unui barbat, la Sydney, unde erau asteptate noi inundatii din cauza unor ploi diluviene, iar aproximativ 60.000 de locuitori…

- Inundațiile din ultima vreme din Australia au facut mai multe victime, printre care un mort și zece disparuți.Drumurile și strazile au fost acoperite de inundații pe scara larga in Sunshine Coast din Australia miercuri (23 februarie), dupa ce ploile torentiale au lovit sud-estul Queenslandului.Apele…

