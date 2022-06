Stiri pe aceeasi tema

- Mats Wilander considera ca exista deja o favorita la caștigarea Wimbledon 2022: Iga Swiatek. Cu peste 36 de meciuri consecutive caștigate, sportiva din Polonia pare imposibil de invins in ultimele luni. ​

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, marti, in runda a doua a turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe ucraineanca Daiana Iastremska in doua seturi, cu 6-2, 6-2.Ana Bogdan (29 ani, 111 WTA) a obtinut victoria in doar 61 de minute, fiind pentru a doua oara prezenta…

- Ana Bogdan (29 ani, 111 WTA) a obtinut victoria in doar 61 de minute, fiind pentru a doua oara prezenta in turul secund la All England Club, dupa editia din 2017. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Simona Halep debuteaza marți la Wimbledon 2022, sportiva noastra urmand sa o intalneasca pe Karolina Muchova in primul tur al celui de-al treilea Grand Slam al anului. Vor mai intra in scena alte patru romance (Mihaela Buzarnescu, Gabriela Ruse, Ana Bogdan și Irina Bara), dar și mari favoriți precum…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (31 ani, 43 WTA) s-a calificat in turul secund la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, pe iarba de la All England Club. In runda inaugurala, romanca a invins-o, in doua seturi, scor 6-4, 6-1, pe georgiana…

- Noua campioana de la Roland Garros, Iga Swiatek, a fost intrebata de Mats Wilander cand are de gand sa se opreasca, dupa ce și-a adjudecat al doilea titlu la Roland Garros și al șaselea consecutiv in circuit. Sportiva in varsta de 21 de ani a raspuns ca ii va fi greu sa-și continue seria de invincibilitate,…

- Iga Swiatek (21 de ani, 1 WTA) este campioana de la Roland Garros 2022! Sportiva din Polonia a invins-o in ultimul act pe Cori Cori Gauff (18 ani, 23 WTA), scor 6-1, 6-3. Cori Gauff se declara increzatoare inaintea primei finale de Grand Slam din cariera. Spunea ca tracul nu o va incurca și ca va trata…

- POLONIA - ROMANIA. Irina Begu și Mihaela Buzarnescu sunt romancele care intra azi pe teren la Radom, in confruntarea din Billie Jean King Cup. Adversare sunt Magda Linette și Iga Swiatek, noul lider mondial din WTA. Duelurile vor putea fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport…