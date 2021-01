Sweetie, fructul din laborator cu numeroase proprietăți curative Sweetie sau ”oroblanco” este cea mai noua specie de citrice care a cucerit rapid consumatorii, dupa ce a fost obținut in laborator din incrucișarea unui pomelo cu un grepfruit alb. Fructul este un pic mai mare decat un grepfruit, dar are un gust mai dulce și mai parfumat. Sweetie a fost conceput drept o alternativa mai dulce la grepfruit, din dorința de a satisface cererea de pe piața de fructe exotice mai dulci și mai ușor de tolerat și de catre consumatorii care au probleme cu digestia și colonul iritabil. Cu toate ca sweetie se produce in cantitați mari in Israel, de unde este importat și… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

