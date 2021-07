Swedish House Mafia a lansat “Lifetime” impreuna cu Ty Dolla $ign si 070 Shake

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa succesul „It Gets Better”, Swedish House Mafia a lansat „Lifetime”, in colaborare cu Ty Dolla $ign și 070 Shake. Piesa a avut parte de o premiera la The Tonight Show Starring Jimmy Fallon și a fost primita cu entuziasm de fani. Swedish House Mafia (SHM) este un grup suedez de muzica house, din…

- Super grupul recunoscut la nivel internațional, Swedish House Mafia s-au intors cu o noua piesa insoțita de un videoclip, intitulata „It Gets Better“, și au anunțat ca au semnat un contract cu prestigioasa casa de discuri Republic Records, fiind manageriați de formidabilul SALXCO MANAGEMENT. Reuniunea…

- Noua piesa a lui Conan Gray este pentru cei care nu au simtit niciodata cum este sa fii indragostit. Artistul spune, ca el nu a fost niciodata la o intalnire si ca mereu a privit, cum cuplurile stau la terase si isi soptesc lucruri dragute. Conan iubeste sa vada oameni, ce traiesc in propria lor lume.…

- Cu sute de milioane de vizualiari, 5GANG lanseaza o noua piesa gata sa ia cu asalt topurile romanești, de data aceasta alaturi de Dorian Popa. Cu peste 10 milioane de urmaritori pe toate platformele, 5GANG și Dorian Popa reprezinta doua prezențe unice in Romania, ce au reușit sa doboare mai multe recorduri…

- Daca aveai impresia ca nimic nu te mai poate surprinde astazi, Bruja este de alta parere. Ea a lansat piesa, “Bibelou”, o piesa ideala pentru petrecerile dulci din serile lungi de vara. Atat piesa, cat si videoclipul au un vibe amuzant si te fac sa iti reamintesti de toate noptile albe petrecute alaturi…

- La cei 10 ani ai sai, Bianca Maria Tufanoiu, originara din comuna Vanatori, a lansat deja doua piese pe Youtube, fiind in lucru și cea de-a treia. De mica i-a placut muzica, jucaria preferata fiind microfonul. Cu doua zile inainte de implinirea varstei de 9 ani, mama Biancai Tufanoiu i-a facut fetei…

- BTS și-a doborat recent propriul record de vizionari pe YouTube. Noul single „Butter” a inregistrat 113 milioane de vizionari, in primele 24 de ore de la lansare. Luni dupa-amiaza ajunsese deja la aproape 185 milioane de vizualizari pe YouTube. De asemenea, Butter a ajuns pe primul loc in topul iTunes…

- Billie Eilish a lansat piesa “Your Power”, al treilea single de pe noul album. “my future” si “therefore I am” sunt primele single-uri de pe album ce au aparut deja. Billie Eilish a anuntat lansarea mult asteptatului album “Happier Than Ever” pentru data de 30 iulie 2021. Albumul va contine 16 piese,…