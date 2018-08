Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Buzarnescu (30 de ani, 20 WTA) a suferit miercuri seara o accidentare teribila la glezna, in timpul meciului de la Montreal cu Elina Svitolina (23 de ani, 5 WTA). Romanca nu a mai putut continua meciul și a parasit terenul intr-un scaun cu rotile. Conform TV Digi Sport, Mihaela nu ar avea niciun…

Mihaela Buzarnescu, locul 20 WTA, a invins-o pe chinezoaica Qiang Wang, locul 53 WTA, venita din calificari, si s-a calificat in turul doi la Rogers Cup, turneu de categorie Premier 5 de la Montreal, scrie news.ro.