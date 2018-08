Stiri pe aceeasi tema

- Ben Rothenberg, jurnalist specializat pe tenis la New York Times, a scris pe retelele de socializare ca Mihaela Buzarnescu a suferit o entorsa la glezna dreapta in meciul cu Elina Svitolina, din turul al doilea al Rogers Cup.

- Ben Rothenberg, jurnalist specializat pe tenis la New York Times, a scris pe retelele de socializare ca Mihaela Buzarnescu a suferit o entorsa la glezna dreapta in meciul cu Elina Svitolina, din turul al doilea al Rogers Cup.

- Jucatoarea ucraineana Elina Svitolina acuza faptul ca s-a intervenit cu intarziere in cazul accidentarii suferite de Mihaela Buzarnescu in turul al doilea al Rogers Cup de la Montreal, din cauza faptului ca nu exista personal medical la fiecare teren. Svitolina considera ca este vina organizatorilor,…

- Mihaela Buzarnescu (30 de ani, 20 WTA) a suferit miercuri seara o accidentare teribila la glezna, in timpul meciului de la Montreal cu Elina Svitolina (23 de ani, 5 WTA). Romanca nu a mai putut continua meciul și a parasit terenul intr-un scaun cu rotile. Conform TV Digi Sport, Mihaela nu ar avea niciun…

- Jucatoarea romana Mihaela Buzarnescu a abandonat in turul al doilea al turneului WTA de la Montreal (Canada), dotat cu premii in valoare de 2,82 milioane dolari, in timpul meciului cu ucraineanca Elina Svitolina,...

- Jucatoarea romana Mihaela Buzarnescu a abandonat in turul al doilea al turneului WTA de la Montreal (Canada), dotat cu premii in valoare de 2,82 milioane dolari, in timpul meciului cu ucraineanca Elina Svitolina, cap de serie numarul 5. Chair umpire and Svitolina assisting Buzarnescu as they wait…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu, numarul 20 mondial, s-a calificat marti in turul al doilea al turneului WTA de la Montreal, dotat cu premii totale in valoare de 2,82 milioane dolari, invingand-o in doua seturi, 6-2, 7-5, pe chinezoaica Qiang Wang, venita din calificari. Buzarnescu, care…

- Jucatoarea americana Serena Williams, locul 26 WTA, s-a retras de la turneul Rogers Cup, de la Montreal, la care favorita principala este Simona Halep.Potrivit organizatorilor, Williams a invocat motive personale. Ea ar fi putut-o intalni pe Halep in semifinale, scrie news.ro. Citește…