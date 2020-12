Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Bucuresti fac, joi, trei perchezitii in Bucuresti si judetul Constanta, intr-o cauza privind savarsirea infractiunilor de inselaciune si exercitarea fara drept a unei profesii sau activitati. "In fapt, Serviciul Investigatii Criminale din Politia Capitalei s-a sesizat din oficiu cu privire…

- Politistii Capitalei efectueaza, joi, trei perchezitii in Bucuresti si judetul Constanta, intr-o cauza privind savarsirea infractiunilor de inselaciune si exercitarea fara drept a unei profesii sau activitati.

- Barbatul care a jefuit o agentie bancara din Sectorul 2 este prezentat, joi, magistratilor cu propunere de arestare preventiva pentru talharie calificata. Totodata, procurorii au prezentat date din ancheta, inclusiv continutul biletului prin care suspectul a amenintat casiera, potrivit news.ro.…

- Unele dintre cele mai periculoase bacterii multirezistente din spitalele romanești pot lasa bugetele unitaților medicale fara sume importante de bani. Doi pacienți infectați cu astfel de bacterii in ultimii ani solicita, in total, daune de 575.000 de euro de la Spitalele Elias și Bagdasar-Arseni din…

- Primarul ales din Sectorul 1, Clotilde Armand , a reacționat, pe Facebook, dupa ce judecatorii nu au validat, inca, rezultatul din cel mai bogat sector al Capitalei. Doar aici și in Sectorul 2, magistrații nu au luat o decizie cu privire la rezultatele de la votul din 27 septembrie. "Multe titluri de…

- Pe numele real al lui Anaser Duduianu, Florin Duduianu, Judecatoria Sector 1 a emis mandat de arestare preventiva, nr. 86 din data 14.08.2020, pentru savarsirea infractiunilor de santaj, talharie si talharie calificata. Un alt membru al clanului Duduianu, Stefan Duduianu, a fost dat in urmarire internationala.…

- Sapte barbati suspectati de santaj au fost retinuti, joi seara, in urma perchezitiilor care au avut loc in Bucuresti, Ilfov si Teleorman la clanuri interlope. Politistii si procuororii au gasit arme albe, obiecte contondente, bani si aur. Interlopii aurmeaza sa fie prezentati in instanta, vineri, cu…