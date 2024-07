Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, instituție de cultura aflata in subordinea Consiliului Județean Cluj, va reprezenta județul la Targul de Fete de pe Muntele Gaina.

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (CJCPCT) Cluj, impreuna cu Primaria și Consiliul Local Catina, invita iubitorii de folclor sambata, 15 iunie 2024, la sarbatoarea „Zilele comunei Catina”.

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Botosani, institutie publica de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Botosani, in parteneriat cu Primaria si Consiliul Local Bucecea, organizeaza Festivalul – Concurs al Cantecului Popular Romanesc „SATULE, MANDRA GRADINA”,…

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, in colaborare cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din Romania (UZPR)... CONCURS ELEVI Peste 50 de elevi din județ s-au intrecut la concursul „Recitatio"

- Concertele Organ Nights 2024 in Biserica Neagra . Se implinesc 185 de ani de la inaugurarea orgii Buchholz. Comunitatea Bisericii Evanghelice C.A. din Romania – Parohia Brașov invita toți iubitorii de muzica de orga la cea de-a 72-a ediție a sezonului estival Organ Nights . Artiști din Romania, Germania,…

Marti, 30 aprilie, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare, a gazduit un eveniment de exceptie – lansarea volului de haiku si senry intitulat „Ciresi in floare/CherryTrees in Bloom". LANSARE DE CARTE Vasile Coniosi Mestesanu si-a lansat volumul

Tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim, inaugurata de Parintele Patriarh Daniel in anul 2009, continua și in acest an. AEROPORTUL SATU MARE Lumina Sfanta de la Ierusalim va ajunge și la satmareni, in 4 mai