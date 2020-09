Suzuki Jimny nu moarte ci se transforma intr-o masina utilitara

Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc la Ramnicu Valcea, aproape de casa cantarețului. Norocul lui Adi a fost ca mașina lui incetinea pentru ca se apropia de intrarea intr-un sens giratoriu, așa ca a scapat nevatamat. Chiar și așa, toata partea frontala a Mercedesului de 50.000 euro al cantarețului a fost facuta…

- Un permis de conducere emis intr-o țara din UE este recunoscut pe tot teritoriul UE! Daca va mutați in alta țara din Europa, in mod normal nu va trebui sa va preschimbați permisul, insa exista cateva restricții și condiționari, afla care sunt acestea

- Dacia a avut parte de o evoluție decenta a inmatricularilor pe piața europeana in luna iunie, in condițiile in care scaderea de 18% a fost mai mica decat scaderea medie raportata la nivelul intregii piețe, de 24%. Acest lucru a avut ca efect o creștere a cotei de piața de la 3.9% la 4.2%, dar și a popularitații…

- Un barbat de 76 de ani a murit dupa ce a fost lovit cu mașina de un tanar de 19 ani, din Carpen, care conducea un autoturism pe DJ606, prin Brabova. Pietonul ar fi traversat drumul public prin loc nepermis. Politistii au intocmit un dosar penal pentru comiterea infractiunii de ucidere din culpa si continua…

- BMW a implementat un soft care recunoaste prin intermediul sistemului de navigatie ca masina urmeaza sa intre intr-o zona EDrive Zones din Europa. Sistemul pregateste masina inca inainte ca soferul sa se aproprie pentru a merge 100% electric in acea zona delimitata de catre Parimarie.…

- Dupa cateva luni in care Tesla Model 3 a fost cea mai dorita mașina electrica pe Batranul Continent, Renault Zoe a revenit pe prima poziție in clasament in luna mai, potrivit celor mai recente date furnizate de compania de analiza Jato Dynamics. Astfel, Renault Zoe a avut 3.679 clienți in a cincea luna…

- De la 1 iulie 2020, odata cu preluarea presedintiei rotative a Consiliului European de catre Germania, Uniunea Europeana va fi condusa de doua femei germane: cancelarul Angela Merkel si Ursula von der Leyen. Cele doua au o indelungata istorie comuna intr-un acelasi partid, dar relatii istorice foarte…

- Trei tineri din Braila au fost retinuti, dupa ce au fost prinsi transportand cu masina droguri de mare risc expediate din Spania. Traficantii au ridicat coletul in care se aflau 900 de grame de cannabis, circa 700 de grame de hasis si cateva zeci de grame de cocaina, potrivit news.ro.Potrivit…