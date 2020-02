Suzuki isi extinde gama de modele hibrid: Vitara, SX4 S-Cross si Swift Sport trec pe sistemul 48V Self-Charging

Stiri pe aceeasi tema

- „Pentru a diminua numarul accidentelor, am considerat ca este necesar sa achiziționam radare fixe pe care sa le amplasam în zonele cu risc de accidente. Marea majoritate a acestor accidente se produc pe fondul vitezei”, spune șeful Poliției Locale Cluj, Marcel Bonțidean. Potrivit…

- Deputatul PNL Marius Bodea sustine ca, printr-o decizie definitiva si irevocabila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Primaria Iasi a pierdut proprietatea asupra CET Iasi, precizand ca situatia este critica, intrucat orasul ramane fara sistem de termoficare. In replica, primarul Mihai Chirica…

- Sistemul de asistenta video in arbitraj (VAR) va fi folosit in play-off-urile pentru calificarea la EURO 2020, la sfarsitul lui martie, si in preliminariile europene ale Cupei Mondiale de fotbal 2022, care vor incepe in martie 2021, a indicat miercuri UEFA. Anuntul UEFA vizeaza si nationala Romaniei,…

- Universitatea Politehnica din București lucreaza la certificarea unui sistem unic in lume, care ar putea emite avertizari de seism cu cel puțin patru ore inainte de declanșarea cutremurului. Sistemul a fost pus la punct de grupul Ionoterra, un consorțiu de cercetatori și companii din Romania, Israel…

- Sistemul de inchiriere gratuita a trotinetelor, puse la dispozitie de Societatea de Transport Public Timișoara, se extinde. The post Se extinde sistemul de inchiriere gratuita a trotinetelor din Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- In perioada 29.11 – 3. 12, se desfasoara a II-a edite a Turneul International de Sah Open Baia Mare 2019. Locul de desfasurare este Sala de conferinte din Complexul Millenium I din Centrul Vechi al Orasului Baia Mare. Competitia este organizata de Clubul de Sah al Muncipiului Baia Mare in parteneriat…

- Cea mai mare pensie din sistemul public de stat calculata pentru luna octombrie 2019 de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) are un cuantum brut de 33.235 lei, iar beneficiarul apartine de una din Casele locale de Pensii din Bucuresti, potrivit informatiilor furnizate de Ministerul Muncii si Protectiei…

- Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea prin care copiii fara acte de indentitate sa poata fi inscriși in sistemul educațional. In plus, reprezentanții unitaților de invațamant la care se solicita inscrierea vor demara procesul de inregistrare și eliberare a unui certificat și cod numeric personal.„Inițiativa…