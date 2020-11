Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Guțila, fratele Danei Budeanu, cocheteaza cu meseria de impresar, iar astazi a vorbit intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor despre jucatorii pe care i-a adus in Romania. Primul fotbalist adus de impresarul Tudor Guțila in Romania a fost panamezul Armando Cooper, cel care ajungea la Oțelul…

- Libertatea și GSP reamintesc astazi publicului, intr-un site special, lansat cu ceva vreme in urma, faptele pe care presa le-a descoperit și pe care nici acum justiția nu a decis daca sa le pedepseasca sau sa le absolve. La cinci ani dupa dezastru, nu exista nici macar un proces cu sentința finala!…

- Alexander Adamescu, fiul fostului om de afaceri Dan Adamescu, a pierdut definitiv procesul de extradare din Marea Britanie, potrivit portalului instanței supreme din Regatul Unit. Adamescu Jr. poate fi extradat in Romania, unde procurorii DNA il acuza de dare de mita.

- "Majoritatea populatiei a vazut ce s-a intamplat la Sectorul 1. Groaznic! De ce au fost date publicitatii aceste imagini? Este clar o operatiune macar gandita de niste specialistii din serviciile secrete. De ce au fost date publicitatii? Ca sa arate tuturor ca USR nu se deosebeste de celelalte partide.…

- Dana Budeanu, o apropiata a Gabrielei Firea, candidatul PSD la Primaria Capitalei, a facut publica o inregistrare in care candidatul dreptei pentru functia de primar al Capitalei intervine pentru a impiedica luarea unor masuri legale impotriva omului de afaceri Mihai Mitrache in relația cu Primaria…

- Daniel Dineș este cel mai bogat roman, averea sa depașindu-o pe cea a lui Ion Țiriac. Miliardarul de 48 de ani, nascut la Onești, deține UiPath, firma fondata, in Romania, in 2005, de el și Marius Tirca, și care are in baza de clienți CIA, US Navy, McDonalds, Duracell si Swiss Re.Miliardarul…

- In aceasta contestanție, fostul lider PSD solicita sa fie eliberat din inchisoare pe motiv ca este detinut ilegal. Acest lucru survine dupa ce decizia, luata in discutie joi, a fost amanata o zi. Totodata, joi in timpul procesului de la Curtea de Apel Bucuresti, Liviu Dragnea a declarat ca este nevinovat,…

- VOUCHERE DE VACANTA 2020, taiate in pandemie. Angajatii Primariei Oradea au aflat ca nu vor primi pe anul acesta vouchere de vacanta, spre deosebire de colegii lor din primariile de comune si de la Consiliul Judetean, institutii care, culmea, s-au plans in plina pandemie ca nu le ajung bugetele decat…