Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a Marii Britanii a avut probleme de sanatate și a ajuns deindata la spital. Ce a pațit suveranul englez, de fapt. Motivul este unul incredibil. Oamenilor le-a venit greu sa creada. De ce a ajuns Regina Elisabeta la spital din cauza faptului ca s-a uitat prea mult la televizor In saptamana…

- Oboseala Reginei Elisabeta a II-a, unul dintre motivele pentru care suverana a fost sfatuita de medici sa anuleze o vizita oficiala in Irlanda de Nord, este rezultatul „unui program foarte incarcat” și a faptului „ca se uita la televizor pana noaptea tarziu”, scrie The Independent.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, in varsta de 95 de ani, și-a petrecut o noapte in spital pentru a fi supusa unor investigații medicale. Joi, insa, ea s-a intors la Castelul Windsor, potrivit reprezentanților Palatului Buckingham. La scurt timp dupa ce și-a amanat o vizita in Irlanda de Nord,…

