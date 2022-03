Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Belarusului in Ucraina, Igor Sokol, a avut parte de o scena umilitoare in momentul in care se pregatea sa paraseasca Ucraina și sa treaca granița spre Republica Moldova. Un polițist de frontiera i-a inmanat o punguța cu „30 de arginți”, aluzie la personajul biblic Iuda, care l-a tradat pe…

- Ambasadorul Republicii Belarus la Kiev, Igor Sokol, a parasit Ucraina. Inainte de a trece frontiera, pentru a intra in R. Moldova, șeful Serviciului de Stat de Frontiera al Ucrainei, Serhiy Deyneko, i-a dat ambasadorului belarus „30 de monede de argint”, (n.red. 30 de arginiți - prețul pentru care…

- De la inceputul conflictului militar din Ucraina, in țara noastra au intrat peste 350 de mii de refugiați ceea ce constituie practic o mica Olanda. Declarația a fost facuta de Marcel Spatari, Ministru al Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova, in cadrul emisiunii ”Puterea a Patra” de la…

- Ucraina, Georgia si Republica Moldova ”probabil” vor adera la Uniunea Europeana ”in cativa ani”, a declarat Clement Beaune inantea summitului UE de la Versailles. ”Sunt profund convins ca Uniunea Europeana se va extinde, probabil in cativa ani, nu stiu cand, in Ucraina, Republica Moldova si Georgia,…

- „Escaladarea nucleara pe care am vazut-o in ultimele zile este mai periculoasa decat in timpul crizei din Caraibe. Rusia trebuie sa ia masuri urgente pentru a dezescalada apropierea unui razboi nuclear”, scriu, intr-o declaratie comuna Beatrice Fin, de la Campania internationala pentru Abolirea Armelor…

- Eurodeputatul Siegfried Mureșan a venit cu mesaj in contextul in care Republica Moldova a primit mai mult de 30 000 de cetațeni din Ucraina. Acesta a menționat ca țara noastra „a dovedit acum, mai clar decit oricind, ca acționeaza in spirit european”. „Republica Moldova a primit mai mult de 30000 de…

- Alte 1 129 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 403 in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri cinci sunt asociate prin contact in afara țarii: Germania, Rusia, Ucraina, Grecia, Italia.

- Departamentului de Stat au confirmat luni ca „au primit o urmarire scrisa din partea Rusiei”. Rusia neaga ca ar fi raspuns Statelor Unite. Statele Unite ale Americii ar fi primit un raspuns scris de la Moscova dupa ce și-au trimis propriile raspunsuri, in urma unor intalniri fața in fața cu privire…