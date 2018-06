Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, 15 mai 2018, ora 14.00, administratiile locale din Romania inscrise in cadrul programului WiFi4EU pot depune cereri pentru a obtine finantare din partea UE in vederea instalarii unor puncte de acces public si gratuit la internet fara fir.

- Statistica privind vanzarile europene in primul trimestru realizata de Jato Dynamics aduce schimbari pentru modelele romanești. Dacia Duster nu mai este cel mai vandut SUV de clasa B din Europa și iese din primele ...

- Retailerul francez Carrefour a incheiat o alianta pe cinci ani cu lantul de magazine Systeme-U prin care va deveni cel mai mare cumparator de pe piata interna extrem de competitiva, transmite Reuters. Miercuri, companiile au anunţat că discută să negocieze în comun achiziţiile…

- "Peste noua miliarde de euro s-au strans in conturile fondurilor de pensii private obligatorii din Romania. Peste 60% din aceste sume finanțeaza deficitul bugetar sau datoria publica deoarece sunt investite in obligațiuni emise de statul roman, iar 20% din aceste sume asigura lichiditatea pieței de…

- Czech Media Invest, cel mai important grup media din Cehia, intra puternic pe piata europeana. Dupa achizitionarea posturilor de radio din Cehia, Polonia, Slovacia si Romania ale Lagardere, grupul ceh negociaza acum cu aceeasi companie preluarea produselor sale media din Franta.

- Piata europeana de comert cu dominanta alimentara va ajunge la 2.289 de miliarde de euro pana in 2022, iar Romania va avea o pondere de sub 2% in total, arata calculele ZF pe baza datelor IGD. Prin comparatie, cele mai puternice patru piete contribuie fiecare cu peste 10% la total. Totusi, piata locala…

- Dacia Duster și Dacia Sandero au avut vanzari de peste 15.000 de unitați fiecare in Europa in luna febuarie, in creștere cu 32% și, respectiv, 20%. In plus, vanzarile lui Ford Ecosport au crescut cu 67%, la aproape 7.000 de unitați.

- Renault va prezenta, la urmatorul salon auto de la Moscova, un crossover compact, o noua silueta in gama Renault, care va permite grupului francez sa isi continue cresterea pe piata internationala, transmite Reutres, preluata de Agerpres. Salonul auto de la Moscova se va desfăşura în…