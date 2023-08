Stiri pe aceeasi tema

- Ședința de Guvern, joi, la Palatul Victoria. Raportul privind situația concediilor medicale acordate si decontate din bugetul national se afla pe masa miniștrilor.Premierul Marcel Ciolacu a constatat ca, la o populație activa de 6 milioane de romani, au fost inregistrate aproape 8,1 milioane de concedii…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat ca Ucraina trebuie sa devina stat membru al NATO dupa incheierea razboiului. In caz contrar, a subliniat diplomatul, acesta va fi un act sinucigaș pentru Europa."La sfarșitul razboiului, ar fi un act sinucigaș ca Europa sa nu accepte Ucraina…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis, joi, un mesaj cu prilejul comemorarii a 82 de ani de la Pogromul de la Iasi. Șeful Executivului subliniaza angajamentul ferm al Guvernului Romaniei pentru continuarea eforturilor de combatere a antisemitismului, xenofobiei, discriminarii si a discursului instigator…

- Un sistem de control digital care monitorizeaza timpul de lucru al conducatorilor auto, distanța parcursa, perioada de odihna zilnica și saptamanala, viteza vehiculului, punctul de plecare, identitatea conducatorului, precum și incalcarile acestuia a fost testat in Republica Moldova, scrie Ziarul Național.…

- Nuclearelectrica si Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) din Coreea de Sud au semnat marți Contractul de Inginerie, Procurare si Constructie (EPC) pentru finalizarea primei instalatii de detritiere (CTRF) din Europa, la centrala nucleara de la Cernavoda. Instalația, construita pe baza unei tehnologii…

- Continue reading Fabrica de medicamente din Cluj construita de Stada, prima construita de la zero din Romania in ultimele decenii, va fi ”una dintre cele mai interesante fabrici din Europa” at Info real.

- Salariul minim european - Diferențe uriașe intre cel mai mare și cel mai micPotrivit ultimelor date statistice centralizate la nivel european, țarile sunt imparțite in 3 grupuri in ceea ce privește nivelul salariului minim. CITESTE SI Vești bune - Prețul gazelor in Europa revine la cel din anul…

- Sandero a devenit cea mai vanduta masina pe pietele europene, in luna aprilie, reusind sa depaseasca toti competitorii, inclusiv celebrul Tesla Model 3. Dacia Sandero a vandut cu aproximativ 2.000 de automobile peste volumul reusit de principalii rivali, VW T-Roc si Opel Corsa, avand un total de 18.659…