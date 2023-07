Stiri pe aceeasi tema

- Echipele Salvamont au fost solicitate seara trecuta, sa intervina inzona Campul lui Neag -Hunedoara de Herculane - Caraș Severin, 110 mașini și peste 200 de The post Echipele Salvamont au fost solicitate seara trecuta, sa intervina in zona Campul lui Neag -Hunedoara de Herculane – Caraș Severin, 110…

- Echipele de Salvamont din doua judete, Gorj si Caras-Severin, au fost alertate sa intervina intr-o misiune mai ciudata. Echipele de la Salvamont au fost informate ca mai multe persone au ramas blocate pe șoseaua care trece prin Gorj, prin Valea Cernei si care leaga Campul lui Neag -Hunedoara de Herculane…

- O viitura a inundat doua sate din județul Arad, in urma viiturii și a torenților din Bazinul Hidrografic „Criș Alb”. Salvatorii incearca sa traverseze cursul de apa pe jos pentru a ajunge la oameni. In judetul Hunedoara patru sate sunt izolate. In urma fenomenelor meteorologice periculoase cod portocaliu…

- Un roman a incercat sa scoata din țara 8 migranți ascunși in portbagaje. Barbatul conducea un trailer cu mașini spre Germania și a vrut sa iasa din țara prin Vama Varșand, județul Arad. A crezut ca va reuși sa pacaleasca vigilența polițiștilor de frontiera, insa a fost prins și s-a ales cu dosar penal.…