- O greva a personalului de pe aeroporturile italiene perturba sambata sute de zboruri si afecteaza deplasarile a mii de calatori, relateaza ANSA si AFP, citate de Agerpres. Probleme similare sunt și in Belgia din cauza unei greve a piloților Ryanair.

- ​Italia a alocat luni 30 de milioane de euro pentru a imbunatati abilitatile somerilor, precum si a acelor lucratori ale caror locuri de munca ar putea fi cele mai periclitate din cauza progresului automatizarii si inteligentei artificiale, transmit Reuters și News.ro.

- Compania Air Moldova a anulat zboruri planificate pentru data de 27 aprilie. Este vorba despre cursele din și spre Italia, dar și una din Israel. Potrivit panoului de la Aeroport a fost anulata cursa Chișinau-Verona, planificata pe 27 aprilie la ora 06:30, transmite newsmaker.md. {{676298}}Și cursa…